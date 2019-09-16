Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Транзит через Украину возможен без контракта - СМИ

Комментариев: 1
Украинские власти обязались имплементировать европейские энергетические нормы, включая порядок проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей.
Украина и Россия ведут переговоры по транзиту газа в ЕС
Украина и Россия ведут переговоры по транзиту газа в ЕС
Getty Images

Транзит газа в Европу через территорию Украины в 2020 году возможен без нового контракта, если Киев выполнит обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство к началу года. Об этом заявил источник ТАСС в европейском энергетическом секторе.

Читай также: В Нафтогазе назвали сценарии по транзиту газа

"Таким образом, даже при отсутствии контракта, оператор украинской газотранспортной системы будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые Газпром сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок", - сказал источник.

Он пояснил, что в связи с этим даже отсутствие контракта не приведет к тому, что транзит газа в ЕС через Украину будет прекращен.

Читай также: Газпром и Нафтогаз подготовили новые взаимные иски

Ранее в Нафтогазе предположили, что будет подписан более чем один контракт на транзит с европейскими компаниями, которые будут покупать российский газ на российско-украинской границе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ГТС, Газпром, российский газ, транзит газа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  16.09.2019, 12:15
Оценка:  0
гость
А кому кроме Газпрома нужны транзитные мощности Украинской ГТС? Значит это аукцион с одним участником...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь