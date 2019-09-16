Транзит через Украину возможен без контракта - СМИ

Украинские власти обязались имплементировать европейские энергетические нормы, включая порядок проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей.

Украина и Россия ведут переговоры по транзиту газа в ЕС Getty Images

Транзит газа в Европу через территорию Украины в 2020 году возможен без нового контракта, если Киев выполнит обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство к началу года. Об этом заявил источник ТАСС в европейском энергетическом секторе.

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"Таким образом, даже при отсутствии контракта, оператор украинской газотранспортной системы будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые Газпром сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок", - сказал источник.

Он пояснил, что в связи с этим даже отсутствие контракта не приведет к тому, что транзит газа в ЕС через Украину будет прекращен.

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Ранее в Нафтогазе предположили, что будет подписан более чем один контракт на транзит с европейскими компаниями, которые будут покупать российский газ на российско-украинской границе.

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