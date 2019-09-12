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В Нафтогазе назвали сценарии по транзиту газа

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В Нафтогазе рассказали о сценариях по транзиту российского газа через Украину с 2020 года.
С 1 января 2020 года Украина может остаться без транзита российского газа
С 1 января 2020 года Украина может остаться без транзита российского газа

С 1 января 2020 года Украина может остаться без транзита российского газа, что повлечет значительные экономические потери, но есть и другой путь. Об этом в среду, 11 сентября, сказал исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко в ходе конференции Naftogaz-Gazprom: Energy Security, Gas Transit and European Integration, передает УНН.

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“Как вы знаете, Нафтогаз имеет контракт с Газпромом по транзиту российского газа в Европу, и этот контракт истекает через несколько месяцев. Один из возможных, если не базовый, сценариев - что у нас не будет транзита с 1 января 2020 года. Это будет означать, что украинская экономика потеряет 3-4% ВВП. Это также означает, что мы, возможно, получим вопросы безопасности газоснабжения в Украину - просто говоря, просто недостаток газа в Украину. Это также означает, что для некоторых европейских партнеров Украины станет менее важной, потому что европейский газ больше не будет проходить через Украину, европейский - то есть предназначенный для европейского рынка“, - сказал Витренко.

В то же время, по его мнению, для Украины может быть и другой путь по контракту на транзит.

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“Но есть и другой сценарий: что транзит продолжится, что будет подписан более чем один контракт на транзит, который начнется с 1 января 2020 года, например, с европейскими компаниями, которые будут покупать российский газ на российско-украинской границе, которые позволят Украине не только процветать экономически, но и усилят некоторый уровень интеграции с рынком ЕС. И станут важным катализатором для реформ в Украине“, - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что Нафтогаз начал публиковать список должников.

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Теги: газ, Украина-Россия, Нафтогаз, транзит газа
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  12.09.2019, 11:20
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гость
Сынок Наталии Витренко, бывшего лидера ПСПУ, очень хорошо устроился. Мамаша-социалистка, наверное, грядки не вскапывает?
гость  (аноним)  12.09.2019, 10:56
Оценка:  -1
гость
Вчера, под Каменкой, ВСУ отработали еще одного кацапа!
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