Рада обяжет секонд-хенды и блошиные рынки установить кассовые аппараты
Физические лица, торгующие подержанными товарами, вынуждены будут использовать кассовые аппараты. Об этом говорится в проекте закона 1053-1 о применении регистраторов расчетных операций (РРО), который Рада приняла в первом чтении, сообщает Экономическая правда.
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Упомянутый проект закона внесли депутаты от Слуги народа Алексей Леонов и Дарья Володина. Однако документ разрабатывался в том числе командой Министерства финансов.
Законопроект вносит изменения в перечень лиц, которые должны применять РРО ("кассовые аппараты" - ЭП).
В частности, норма, касающаяся "подержанных товаров" - это изменения в статью 9 Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли,
общественного питания и услуг".
В статье 9 закона отмечается, в каких случаях можно не использовать РРО и/или программные РРО. В свою очередь, законопроект 1053-1 расширяет список исключений для этой статьи, добавив туда "подержанные товары".
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Полный текст именно этой нормы в проекте прописан так: "Статья 9. Регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций, и расчетные книжки не применяются... 9) при осуществлении физическими лицами торговли продуктовыми или промышленными товарами (кроме технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту; лекарственных средств, изделий медицинского назначения; ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней; подержанных товаров) за наличные средства на рынках".
Из текста непонятно, на кого именно эта норма будет распространяться, но круг продавцов подержанных товаров довольно велик.
В ГФС на уточняющие вопросы ЭП не ответили. В пресс-службе Министерства финансов заявили, что смогут ответить после заседания Комитета Верховной
Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики, на котором планируется рассмотреть пакет "налоговых" законопроектов.
Проводились замеры воздуха на наличие концентраций опасных химических веществ: хлор, аммиак, кислород, углекислый газ, диоксид серы, сероводород, угарный газ, оксид азота.
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