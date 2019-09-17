Рада обяжет секонд-хенды и блошиные рынки установить кассовые аппараты

Секонд-хенды и блошиные рынки обяжут переходить на кассовые аппараты. Рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Физические лица, торгующие подержанными товарами, вынуждены будут использовать кассовые аппараты. Об этом говорится в проекте закона 1053-1 о применении регистраторов расчетных операций (РРО), который Рада приняла в первом чтении, сообщает Экономическая правда.

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Упомянутый проект закона внесли депутаты от Слуги народа Алексей Леонов и Дарья Володина. Однако документ разрабатывался в том числе командой Министерства финансов.

Законопроект вносит изменения в перечень лиц, которые должны применять РРО ("кассовые аппараты" - ЭП).

В частности, норма, касающаяся "подержанных товаров" - это изменения в статью 9 Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли,

общественного питания и услуг".

В статье 9 закона отмечается, в каких случаях можно не использовать РРО и/или программные РРО. В свою очередь, законопроект 1053-1 расширяет список исключений для этой статьи, добавив туда "подержанные товары".

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Полный текст именно этой нормы в проекте прописан так: "Статья 9. Регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций, и расчетные книжки не применяются... 9) при осуществлении физическими лицами торговли продуктовыми или промышленными товарами (кроме технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту; лекарственных средств, изделий медицинского назначения; ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней; подержанных товаров) за наличные средства на рынках".

Из текста непонятно, на кого именно эта норма будет распространяться, но круг продавцов подержанных товаров довольно велик.

Физические лица, торгующие подержанными товарами, вынуждены будут использовать кассовые аппараты Getty Images

В ГФС на уточняющие вопросы ЭП не ответили. В пресс-службе Министерства финансов заявили, что смогут ответить после заседания Комитета Верховной

Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики, на котором планируется рассмотреть пакет "налоговых" законопроектов.

Напомним, вечером 26 июня в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района произошел пожар на территории склада с секонд-хендом на площади 2500 кв. м.

Из-за пожара на складах секонд-хенда существует угроза попадания продуктов горения в Святошинский район, ведь склады размещены на территории бывшего резинового завода.



Проводились замеры воздуха на наличие концентраций опасных химических веществ: хлор, аммиак, кислород, углекислый газ, диоксид серы, сероводород, угарный газ, оксид азота.