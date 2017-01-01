Стала известна позиция Кабмина на завтрашних переговорах по газу

Украина предлагает подписать договоры по соответствующим европейским нормам.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель рассказал, какой будет позиция правительства Украины на трехсторонних переговорах по газу с Еврокомиссией и Россией.

Об этом сообщает УНН.

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“Позиция правительства состоит в том, что мы придерживаемся европейских норм и предлагаем подписать соответствующие договора. У нас есть позиция, которая была озвучена господином Шефчовичем. Мы готовы к определенным объемам по транспортировке в определенные сроки. Мы полностью поддерживаем эту позицию. Вы наверное слышали “60-10“ и “60 + 30“ и 10 лет, поэтому будем поддерживать в переговорах и эту позицию “, - сказал министр.

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Ранее сообщалось о том, что в Нафтогазе назвали сценарии по транзиту газа. В Нафтогазе рассказали о сценариях по транзиту российского газа через Украину с 2020 года.

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