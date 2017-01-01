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Нардепы поддержали Закон о единой финотчетности: Что это значит

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С 1 января 2021 года в Украине будет действовать единая отчетность по ЕСВ и НДФЛ.
Верховная Рада объединила отчетность ЕСВ и НДФЛ
Верховная Рада объединила отчетность ЕСВ и НДФЛ
Getty Images

ВР рассмотрела во втором чтении и поддержала в целом законопроекты №1057 и №1072. Речь идет о введении с 1 января 2021 года новой объединенной отчетности по ЕСВ и НДФЛ.

Об этом сообщает пресса-служба Минфина.

Законопроекты разработаны для реализации налоговой реформы, одной из задач которой является упрощение отчетности.

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“В большинстве случаев база начисления ЕСВ совпадает с базой начисления НДФЛ в виде заработной платы и вознаграждения за выполнение работ (предоставление услуг) по гражданско-правовым договорам. Поэтому законопроекты вводят единый унифицированный документ путем объединения отдельных форм налоговой отчетности“ – говорится в сообщении.

Сейчас отчет по ЕСВ подается ежемесячно, а форма №1ДФ - ежеквартально

Что изменится для физических и юридических лиц?

  • для физических лиц - предпринимателей и ФОП предусмотрено, что сведения о начислении, исчислении и уплате единого взноса подаются в составе годовой декларации об имущественном состоянии и доходах (налоговой декларации).
  • для физических лиц - плательщиков единого налога предусмотрено предоставление отчетности по единому взносу в составе налоговой декларации плательщика единого налога.
  • для страхователей (предприятий и самозанятых лиц, использующих труд наемных работников) вводится квартальная отчетность по налогу на доходы физических лиц и единого социального взноса с разбивкой по месяцам отчетного квартала.

  • Почему важна унификация отчетности?

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Реализация законов будет способствовать упрощению условий для ведения бизнеса, упрощению администрирования налога с доходов физических лиц и единого социального взноса, уменьшению количества и объема налоговой отчетности.

Ранее сообщалось о том, что Нацбанк может обязать кредитные союзы гарантировать вклады клиентов.

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Теги: ЕСВ, НДФЛ, единая финансовая отчетность
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