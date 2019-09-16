Нацбанк может обязать кредитные союзы гарантировать вклады клиентов

В нашей стране кредитные союзы становятся все популярнее среди населения, а значит – на них должны распространяться все требования, предъявляемые к финансовым учреждениям.

Нацбанк предлагает парламенту принять законодательные изменения , которые приравняют кредитные союзы, в части их ответственности перед клиентом. Кредитные союзы будут приравнены в ответственности к банковским учреждениям и будут обязаны гарантировать вклады своих клиентов. Такую идею высказал на брифинге начальник отдела Департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Александр Бевз, сообщает minfin.

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Он считает, что кредитные союзы в нашей стране уже достаточно окрепли и стали довольно популярными среди населения, чтобы взять на свои плечи полную ответственность за вклады своих клиентов. При этом, конечно, нужно будет платить взносы в гарантийный фонд, а также отвечать другим повышенным требованиям.

“Поэтому возникает вопрос, готовы ли они к этому и готовы ли выполнять дополнительные требования», — задается вопросом банкир.

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Конечно, по сравнению с банками, кредитные союзы оперируют значительно меньшими суммами. Однако их услугами пользуется немало, не очень зажиточных, граждан. В основном они вкладывают в такие финансовые структуры свои небольшие сбережения, надеясь на их сохранность и приумножение.

Напомним, что Рада намерена защитить права украинцев в банках. Банки будут обязаны предоставлять клиентам полную информацию по кредиту.

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