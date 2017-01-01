Кредит без рисков: Рада защитит права украинцев в банках

Парламент Украины хочет оградить заемщиков от произвола кредиторов.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, защищающего права заемщика перед кредиторами, сообщает UBR.ua. Речь идет о законопроекте № 1085-1, за который сегодня в первом чтении проголосовало 305 депутатов, и который уже в скором времени имеет шансы стать законом.

Этот закон, в частности, запретит кредиторам наказывать клиентов за досрочное погашение долга или досрочное расторжение кредитного договора. Никаких штрафов за это быть не должно.

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Кроме этого, законом предусмотрена ответственность банкиров за не предоставление клиенту полной информации по кредиту. В частности руководителей финучреждений, прибегших к такому способу заманивания клиентов, будут наказывать штрафом, который может достигать 1700 гривен. Если же руководитель финучреждения будет, в течение года, повторно пойман на нарушении этого закона, то этот штраф удвоится.

Еще одно новшество также должно понравиться потребителям.

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В паспорте кредита банкиры должны давать исчерпывающую информацию обо всех платежах по нему. Даже если предлагаемые начисления исходят не от самого банка, а от других организаций. При этом добавлять еще какие-либо начисления к тому, что записано в паспорте, категорически запрещается.

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