Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кредит без рисков: Рада защитит права украинцев в банках

Комментариев: 0
Парламент Украины хочет оградить заемщиков от произвола кредиторов.
Заемщики должны знать всю правду о кредите
Заемщики должны знать всю правду о кредите
depositphotos.com

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, защищающего права заемщика перед кредиторами, сообщает UBR.ua. Речь идет о законопроекте № 1085-1, за который  сегодня в первом чтении проголосовало 305 депутатов, и который уже в скором времени имеет шансы стать законом.

Этот закон, в частности, запретит кредиторам наказывать клиентов за досрочное погашение долга или досрочное расторжение кредитного договора. Никаких штрафов за это быть не должно.

Читай также: Нацбанк скупает дешевый доллар

Кроме этого, законом предусмотрена ответственность банкиров за не предоставление клиенту полной информации по кредиту. В частности руководителей финучреждений, прибегших к такому способу заманивания клиентов, будут наказывать штрафом, который может достигать 1700 гривен. Если же руководитель финучреждения будет, в течение года, повторно пойман на нарушении этого закона, то этот штраф удвоится.

Еще одно новшество также должно понравиться потребителям.

Читай также: Как получить выгодную ипотеку на квартиру – детальная инструкция

В паспорте кредита банкиры должны давать исчерпывающую информацию обо всех платежах по нему. Даже если предлагаемые начисления исходят не от самого банка, а от других организаций. При этом добавлять еще какие-либо начисления к тому, что записано в паспорте, категорически запрещается.

Ранее мы рассказывали, как в Украине выгоднее накопить деньги и сберечь накопленное. Финансисты рекомендуют откладывать от каждого заработка десятую часть.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Банк, банкиры, кредит, заемщик, штраф, законопроект
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь