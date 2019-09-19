"Сильная гривна": Ждет ли украинцев доллар по 20

Эксперты дали прогноз на дальнейший курс доллара в Украине.

В последнее время гривна демонстрировала укрепление собственных позиций по отношению к доллару. На сегодня НБУ установил официальный курс на уровне 24,66 грн за доллар. Такой дешевой американская валюта была в 2016 году. Какого же курса ожидать дальше – читайте далее.

Об этом пишет Сегодня.

На укрепление гривны влияют несколько факторов: снижение влияния сезонности, избыток валюты из-за заробитчан и ОВГЗ.

Прогноз курса доллара от экспертов

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“Я не думаю, что доллар будет падать очень сильно. Это связано и с ситуацией н сырьевых рынках, которые приближаются к очередному спаду, и с другими факторами. Если начнут падать цены на нефть, на всех сырьевых и финансовых рынках доллар пойдет вверх“ - заведующий сектором институциональной экономики Института экономики и прогнозирования Олег Яременко.

“Я уже говорил, что этот год нетипичный, и очень вероятно, что сильной сезонной девальвации не будет. Возможно, будет несильная девальвация. Мой прогноз – 26,5 грн на конец года. Но это базовый прогноз“, – говорит Тарас Козак.

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“Если закон позволит покупать землю иностранцам, они будут заводить в Украину миллиарды долларов и здесь менять их на гривню, чтобы купить землю... И если НБУ будет продолжать такую же политику, то мы можем увидеть и доллар по 20 грн“, – продолжил Козак.

Ранее мы писали, что мировой капитал прячет в оффшорах около 7 триллионов долларов. Это составляет почти десятую часть всех доходов человечества.

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