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"Сильная гривна": Ждет ли украинцев доллар по 20

Комментариев: 2
Эксперты дали прогноз на дальнейший курс доллара в Украине.
Мнения экспертов разошлись
Мнения экспертов разошлись
depositphotos.com

В последнее время гривна демонстрировала укрепление собственных позиций по отношению к доллару. На сегодня НБУ установил официальный курс на уровне 24,66 грн за доллар. Такой дешевой американская валюта была в 2016 году. Какого же курса ожидать дальше – читайте далее.

Об этом пишет Сегодня.

На укрепление гривны влияют несколько факторов: снижение влияния сезонности, избыток валюты из-за заробитчан и ОВГЗ.

  • Прогноз курса доллара от экспертов

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“Я не думаю, что доллар будет падать очень сильно. Это связано и с ситуацией н сырьевых рынках, которые приближаются к очередному спаду, и с другими факторами. Если начнут падать цены на нефть, на всех сырьевых и финансовых рынках доллар пойдет вверх“ - заведующий сектором институциональной экономики Института экономики и прогнозирования Олег Яременко.

“Я уже говорил, что этот год нетипичный, и очень вероятно, что сильной сезонной девальвации не будет. Возможно, будет несильная девальвация. Мой прогноз – 26,5 грн на конец года. Но это базовый прогноз“, – говорит Тарас Козак.

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“Если закон позволит покупать землю иностранцам, они будут заводить в Украину миллиарды долларов и здесь менять их на гривню, чтобы купить землю... И если НБУ будет продолжать такую же политику, то мы можем увидеть и доллар по 20 грн“, – продолжил Козак.

Ранее мы писали, что мировой капитал прячет в оффшорах около 7 триллионов долларов. Это составляет почти десятую часть всех доходов человечества.

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Теги: курс доллара 2019, курс валют
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  19.09.2019, 16:12
Оценка:  +5
гость
nelci (19.09.2019, 16:02),
тебе прикольнее доллар дороже 28 грн, как ровно год назад??
nelci    19.09.2019, 16:02
Оценка:  -7
nelci
Доллар за 20 ,это действительно очень сильная гривна, не то что 6 лет тому назад по 8...
Via_dolorosa    19.09.2019, 16:46
Оценка:  0
Via_dolorosa
В те времена и рубль был по 30; а как вы хотели болезненный разрыв отношений с рашей.
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