"Вот это да": около 7 триллионов долларов мировой капитал прячет в оффшорах

В оффшорных зонах капиталисты прячут почти десятую часть мирового валового продукта.

Оказывается, любителями укрывать свои доходы от налогов являются не только украинские олигархи. Таким промыслом не гнушаются и другие сильные мира сего. В частности, директор-распорядитель МВФ Дэвид Липтон считает, что в оффшорах спрятана денежная масса, которая составляет около 8% мирового валового продукта. То есть, почти десятая часть всех доходов человечества укрывается от налогов. Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на информацию, обнародованную Голосом Америки.

Как правило, все эти деньги получены не совсем законным, а то и вовсе незаконным путем. При этом Дэвид Липтон акцентирует внимание, что, если бы мир был хотя бы на одну треть менее коррумпированным, то человечеству удалось бы дополнительно получить около триллиона долларов. Эту колоссальную сумму можно было бы потрать на гуманитарные цели.

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Конечно, для этого нужно, чтобы в каждом государстве царило верховенство права. Казалось бы, чего проще, однако полностью одолеть коррупцию удалось пока немногим странам. В частности, Украина декларирует такие усилия уже не первый год. Однако смена власти пока не приводила к ощутимым сдвигам в преодолении коррупции.

По подсчетам Нацбанка Украины, за прошлый год в нашу страну вернулось из оффшоров около полумиллиарда долларов. Для нашей страны это большая сумма, которая составляет около пятой части всех прямых иностранных инвестиций, поступивших в отечественную экономику.

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В прошлом году Украина подписала многостороннюю конвенцию по предотвращению выведения денег в оффшорные зоны. Это большой шаг на пути к преодолению коррупции.

Ранее мы писали, что аудит Укроборонпрома обнаружил связи с РФ и махинации с оффшором. В частности, более 136 тысяч долларов были переведены на счет оффшорной компании в Гонконге.

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