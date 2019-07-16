В Укроборонпроме нашли три проблемы

Главной проблемой госконцерна Абромавичус считает имиджевую, а также вопрос коррупции и оборонного заказа.

Глава набсовета Укроборонпрома Айварас Абромавичус назвал три главные проблемы госконцерна: имиджевую, коррупционную внутри компании и проблемы за пределами концерна. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

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"Основная - имиджевая. Общество не верит, что компания управляется прозрачно и эффективно. Это создает очень серьезные проблемы на наших экспортных рынках, потому что наши партнеры тоже читают СМИ", - подчеркнул Абромавичус.

По его словам, плохая репутация усложняет процесс привлечения качественно других людей. Он добавил, что нужно менять имидж, менеджмент и структуру.

"Вторая проблема - коррупция внутри компании. Предыдущее руководство страны создало условия для ручного управления.

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"Это повлекло к большому количеству коррупционных схем, которые сейчас трудно ликвидировать. Часто отдельно взятые предприятия де-юре подконтрольны концерну, а фактически - нет", - отметил глава наблюдательного совета.

Также он среди основных выделил проблемы за пределами концерна.

"Например, с планированием и стратегированием оборонно-промышленного комплекса. Планирование гособоронзаказа идет на очень короткий срок. Соответственно, заводы не знают, что Минобороны будет заказывать даже на шесть месяцев вперед. Они медленно делятся своими планами и еще медленнее перечисляют деньги предприятиям Укоборонпрома", - рассказал Абромавичус. Читай также: Укроборонпром хочет продать часть заводов Он отметил, что эта проблема решается и выразил надежду, что до конца года ситуация изменится кардинально в лучшую сторону.

Ранее сообщалось, что скандальный Гладковский вновь возглавил корпорацию Богдан. Экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, замешанный в коррупционном скандале, вернулся в бизнес.