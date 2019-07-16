В Укроборонпроме нашли три проблемы
Глава набсовета Укроборонпрома Айварас Абромавичус назвал три главные проблемы госконцерна: имиджевую, коррупционную внутри компании и проблемы за пределами концерна. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.
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По его словам, плохая репутация усложняет процесс привлечения качественно других людей. Он добавил, что нужно менять имидж, менеджмент и структуру.
"Вторая проблема - коррупция внутри компании. Предыдущее руководство страны создало условия для ручного управления.
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"Это повлекло к большому количеству коррупционных схем, которые сейчас трудно ликвидировать. Часто отдельно взятые предприятия де-юре подконтрольны концерну, а фактически - нет", - отметил глава наблюдательного совета.
Также он среди основных выделил проблемы за пределами концерна.
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Он отметил, что эта проблема решается и выразил надежду, что до конца года ситуация изменится кардинально в лучшую сторону.
Ранее сообщалось, что скандальный Гладковский вновь возглавил корпорацию Богдан. Экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, замешанный в коррупционном скандале, вернулся в бизнес.
Полная версия правил
1-нацики
2-воровство
3-деби лы и пьянство.