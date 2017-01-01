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В Украине отменят ГОСТы: Что это значит

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Соблюдение госстандартов станет добровольным.
Производители будут добровольно применять нацстандарты
Производители будут добровольно применять нацстандарты
depositphotos.com

В соответствии с законопроектом №1068 в Украине могут отменены все ГОСТы. Законопроект уже принят за основу, авторы - Александр Кубраков и Роксолана Пидласа.

Об этом сообщает UBR.

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Законопроект предусматривает отмену стандартов и предполагает, что за качество товара будут отвечать производители и поставщики. Авторы считают, что конкуренция на рынке не позволит производителям снижать качество, однако в этом сомневаются юристы.

“Положения Закона направлены на приведение нацсистемы стандартизации в соответствии с международной практикой, в частности: установлено добровольное применения национальных стандартов; недопущение согласования проектов национальных стандартов с государственными органами“ - говорится в пояснительной записке. 

“Отмена стандартов может плохо повлиять на качество продукции и предоставляемых услуг, а отсутствие стандартов как таковых может повлечь за собой фактическую невозможность привлечения к ответственности производителя, поскольку критериев для разграничения качественной и некачественной продукции просто не будет “, - отметил управляющий партнер ЮК “Альянс Правовых Сил“ Виталий Собкович.

  • Внутренние технические условия

Общественники считают, что уровень качества не снизится, ведь производители будут ориентироваться на собственные ТУ.

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“На сегодняшний день главное требование – продукция должна быть безопасной для жизни и здоровья потребителей, а качество – это выбор каждого индивидуально: кто-то выбирает дешевый товар кто-то более дорогой. Вместо стандартов будут технические регламенты на товары. Но к сожалению, техрегламенты в Украине есть не на все товары“, - заявила заместитель главы ОО “Общественный контроль защиты прав потребителей“ Ольга Котехова.

  • Кто будет контролировать качество продукции?

Контролировать производителей будет Госпродпотребслужба. Сюда же можно будет обратиться в случае нарушения прав потребителей. На производителя можно будет пожаловаться, если маркировка товара не соответствует его содержимому, поврежденная тара и т д.

Ранее сообщалось, что ВР меняет правила указания срока годности на продуктах: маркировать продукты будут по-новому, а за несоблюдение закона оштрафуют.

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Теги: ГОСТ, Украина, товар, производители
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