S&P спрогнозировало курс гривны до 2022 года
Международное кредитное агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 4 года. Об этом сообщается на официальном сайте агентства 27 сентября.
Согласно прогнозам экспертов, обменный курс будет выглядеть так:
- 2019 год - 27,00 гривен за доллар
- 2020 год - 27,50 гривны за доллар
- 2021 год - 28,00 гривен за доллар
- 2022 год - 28,50 гривны за доллар
S&P также повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B", а рейтинги по национальной шкале в Украине - с "uaBBB" до "uaA", подтвердив краткосрочные рейтинги на уровне "B".
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Ранее международное агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Украины. При этом Украина была признана самой экономически несвободной страной Европы.
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