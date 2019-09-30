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S&P спрогнозировало курс гривны до 2022 года

Комментариев: 2
Национальная украинская валюта по отношению к доллару будет терять 50 копеек каждый год, считают эксперты.
Курс гривны: прогноз от западных аналитиков
Курс гривны: прогноз от западных аналитиков
Пресс-центр НБУ

Международное кредитное агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 4 года. Об этом сообщается на официальном сайте агентства 27 сентября.

Согласно прогнозам экспертов, обменный курс будет выглядеть так:

  • 2019 год - 27,00 гривен за доллар 
  • 2020 год - 27,50 гривны за доллар 
  • 2021 год - 28,00 гривен за доллар
  • 2022 год - 28,50 гривны за доллар

S&P также повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B", а рейтинги по национальной шкале в Украине - с "uaBBB" до "uaA", подтвердив краткосрочные рейтинги на уровне "B".

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Ранее международное агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Украины. При этом Украина была признана самой экономически несвободной страной Европы.

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Теги: гривна, доллар, курс гривны, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  30.09.2019, 11:44
Оценка:  -1
гость
и бм вместе с ними
гость  (аноним)  30.09.2019, 11:44
Оценка:  -1
гость
пусть идут на .уй эти прогнозисты
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