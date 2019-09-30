S&P спрогнозировало курс гривны до 2022 года

Национальная украинская валюта по отношению к доллару будет терять 50 копеек каждый год, считают эксперты.

Международное кредитное агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 4 года. Об этом сообщается на официальном сайте агентства 27 сентября.

Согласно прогнозам экспертов, обменный курс будет выглядеть так:

2019 год - 27,00 гривен за доллар

гривен за доллар 2020 год - 27,50 гривны за доллар

гривны за доллар 2021 год - 28,00 гривен за доллар

гривен за доллар 2022 год - 28,50 гривны за доллар

S&P также повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B", а рейтинги по национальной шкале в Украине - с "uaBBB" до "uaA", подтвердив краткосрочные рейтинги на уровне "B".

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Ранее международное агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Украины. При этом Украина была признана самой экономически несвободной страной Европы.

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