В НБУ подсчитали, сколько денег напечатали за 25 лет

За 25 лет Нацбанк напечатал 25 млрд банкнот 11 млрд разменных монет.

Банкнотно-монетный двор НБУ с 1994 года изготовил почти 25 млрд банкнот и 11 млрд разменных монет. Сегодня двор (далее - БМД) на 100% обеспечивает потребности Украины в изготовлении собственной денежной единицы: банкнот, разменных, оборотных и памятных монет.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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БМД было основано 1 октября 1994 года. По словам Владимира Баглая, Украина имеет полный цикл изготовления денег от разработки дизайна и производства защищенной бумаги до упаковки готовых банкнот и монет.

“Изготовление красок для печати гривны, рецептура которых является государственной тайной, БМД осуществляет самостоятельно из швейцарской сырья. Технологические возможности БМД полностью соответствуют международным стандартам“ – говорится в сообщении.

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Сегодня БМД является структурным подразделением Национального банка Украины и состоит из трех производственных подразделений. Банкноты печатаются на Банкнотной фабрике, а монеты чеканятся Монетным двором. Эти мощности расположены в городе Киеве. Бумага для банкнот производит Фабрика банкнотной бумаги, которая находится в пгт Малин (Житомирская область). Сейчас в его функции входит:

обеспечение изготовления денежных знаков, памятных и инвестиционных монет; обеспечение изготовления государственных наград, а также документов, удостоверяющих награждения ими; изготовление банкнотной и защищенной бумаги.

Ранее сообщалось о том, что НБУ прогнозирует объем новой программы МВФ на сумму от 5 до 10 млрд долл.

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