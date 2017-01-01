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В НБУ объяснили, почему укрепилась гривна, но не снижаются цены

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Вчера в НБУ состоялось совместное совещание Президента Украины Владимира Зеленского и руководства Национального банка во главе с Яковом Смолием.
Вчера состоялось совещание президента и главы НБУ
Вчера состоялось совещание президента и главы НБУ
НБУ

В НБУ объяснили укрепление гривны на валютном рынке, а также пообещали низкую и предсказуемую инфляцию. Чиновники считают, что основой для прозрачного и надежного финансового сектора станет  закон “сплит“.

  • Почему укрепляется гривна?

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“Укрепление курса является признаком макроэкономической стабильности и следствием появления новых фундаментальных факторов. Во-первых, благодаря углублению интеграции Украины в мировые рынки капитала сформировался устойчивый приток средств нерезидентов в гривневый госдолг. Во-вторых, в Украине рекордно выросла урожайность зерновых в Украине. Это уже не ситуативное явление, это новая реальность валютного рынка“ – говорится в сообщении.

  • Почему не снижаются цены?

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“Несмотря на укрепление курса гривны, население не чувствует снижение цен. Это имеет много объяснений. Частично - инерционность в установлении цен. Частично - низкая конкуренция на отдельных рынках, которая позволяет бизнесу держать цены высокими даже в условиях снижения себестоимости. Частично - влияние других факторов, в частности, повышение заработных плат. Частично - увеличенный спрос вследствие роста доходов украинцев“ – считают в НБУ.

Ранее была подсчитана доля Украины в мировой экономике. Доля Украины в глобальной экономике составляет менее трети процента. Лидерами являются Китай и США.

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Теги: НБУ, курс валют, цены
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