Украинцы против легализации игорного бизнеса – опрос

Всего 11% процентов поддерживают решение властей о легализации игорного бизнеса в Украине.

Украинцы чаще всего не увлекаются азартными играми Getty Images

Почти 60% опрошенных выступили против легализации игорного бизнеса, 27% поддерживают решение, но с ограничениями. И только 11% считают, что игорный бизнес стране необходим. Об этом сообщает социологическая группа Рейтинг.

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“Почти 50% опрошенных считают, что в Украине должны быть разрешены лотереи, четверть - ставки в букмекерских конторах и казино. Наихудшее отношение к легализации интернет казино (12%), игровых автоматов (12%), игры в карты на деньги (11%)“ – говорится в сообщении.

Большинство опрошенных (84%) не играли лично в любые азартные игры на деньги за последние пять лет, в то же время 3% опрошенных играли часто, 9% - несколько раз, 3% - один раз

В опросе участвовали 2000 человек старше 18 лет. Ошибка – не больше 2,2%.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал легализировать казино в Украине. “Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных отелях. Это будет стимулировать развитие туристического кластера в регионе у Черного моря“, - заявил тогда президент.

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