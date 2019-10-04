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Украинцы против легализации игорного бизнеса – опрос

Комментариев: 4
Всего 11% процентов поддерживают решение властей о легализации игорного бизнеса в Украине.
Украинцы чаще всего не увлекаются азартными играми
Украинцы чаще всего не увлекаются азартными играми
Getty Images

Почти 60% опрошенных выступили против легализации игорного бизнеса, 27% поддерживают решение, но с ограничениями. И только 11% считают, что игорный бизнес стране необходим. Об этом сообщает социологическая группа Рейтинг.

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“Почти 50% опрошенных считают, что в Украине должны быть разрешены лотереи, четверть - ставки в букмекерских конторах и казино. Наихудшее отношение к легализации интернет казино (12%), игровых автоматов (12%), игры в карты на деньги (11%)“ – говорится в сообщении.

Большинство опрошенных (84%) не играли лично в любые азартные игры на деньги за последние пять лет, в то же время 3% опрошенных играли часто, 9% - несколько раз, 3% - один раз

В опросе участвовали 2000 человек старше 18 лет. Ошибка – не больше 2,2%.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал легализировать казино в Украине.  “Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных отелях. Это будет стимулировать развитие туристического кластера в регионе у Черного моря“, - заявил тогда президент. 

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Теги: игорный бизнес, Украина, опрос
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  04.10.2019, 14:53
Оценка:  +1
гость
про АН:в августе 2014 года в аэропорту Ужгород сел грузовой самолет Aн-12 с регистрационным номером 50815B. Тогда его заподозрили в контрабанде товара.

Садовый заявил что в Лемберге АН не должен был садиться. Значит контрабас вез и там его требовалось выгрузить.А людей жаль,родственникам соболезную
Света    04.10.2019, 14:19
Оценка:  0
Света
Сразу ясно кем заказан опрос и каким образом вопросы задавались, чтобы украинцев радовало нелегальное казино на каждом углу и они были против их легализации с установкой только в гостиницах.
гость  (аноним)  04.10.2019, 14:17
Оценка:  -2
гость
Только вот Зе-команде как то по... на мнение народа. У них свой шкурный интерес: павпиредники наследие совка разокрали, а нажировать на чем-нибудь хочется
РухНС    04.10.2019, 14:48
Оценка:  0
РухНС
Петя, ты дебил)
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