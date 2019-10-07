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В Украине могут ввести дополнительный налог на обмен валюты

Комментариев: 9
Соответствующий законопроект был подан 3 октября.
Александр Дубинский стал инициатором нового законопроекта
Александр Дубинский стал инициатором нового законопроекта
facebook.com/dubinskyi

На рассмотрение Верховной Рады 3 октября был подан законопроект №2208 О внесении изменений в Налоговый Кодекс. Инициатор законопроекта - нардеп от Слуги народа Александр Дубинский.

Речь идет о внедрении налога в размере 1% при валютных операциях в пользу развития спорта.

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“Проектом Закона предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс Украины для внедрения общегосударственного сбора на развитие спорта по операциям покупки иностранной валюты в наличной форме“ - говорится в пояснительной записке.

 

Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного и местных бюджетов

Ранее в НБУ объяснили, почему укрепилась гривна, но не снижаются цены

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Теги: налог, обмен валют, Александр Дубинский
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Комментариев (9)
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гость  (аноним)  07.10.2019, 14:41
Оценка:  0
гость
А с так называемого "игорного бизнеса", где идут ставки на спорт, нельзя снимать налог на "спорт"?
Андрей_и_Богдан    07.10.2019, 14:38
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Будет еще один "подвиг" Зе!ракла!
Андрей_и_Богдан    07.10.2019, 14:39
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Но обвинят как всегда Порошенко
korvin_ral    07.10.2019, 14:38
Оценка:  0
korvin_ral
Что блеать ? Дубинский что ты лепишь ?
Налог в пользу спорта ? Он с головой дружит ?
Украинец  (аноним)  07.10.2019, 14:24
Оценка:  0
Украинец
ахахаххаа, до слез, налог на спорт в стране где на спорт тупо забили! Все равно всякие пи..сы распилять этот налог в итоге, народ в нашей стране прогнившее еб...ое днище, даже убоорщици крадут мыло. В этой стране нет будущего, запомнито это. НЕТ БУДУЩЕГО!!!
гость  (аноним)  07.10.2019, 13:54
Оценка:  +1
гость
Ска Дуб ну ты мудак!
GentleAngel    07.10.2019, 13:50
Оценка:  0
GentleAngel
Военный сбор, спортивный сбор... Что дальше?
SVN1    07.10.2019, 13:33
Оценка:  +2
SVN1
с какого х_я я должен платить этот 1%???????
Глод    07.10.2019, 13:32
Оценка:  +2
Глод
Лучше бы журналистикой продолжал бы заниматься.
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