В Украине могут ввести дополнительный налог на обмен валюты
На рассмотрение Верховной Рады 3 октября был подан законопроект №2208 О внесении изменений в Налоговый Кодекс. Инициатор законопроекта - нардеп от Слуги народа Александр Дубинский.
Речь идет о внедрении налога в размере 1% при валютных операциях в пользу развития спорта.
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“Проектом Закона предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс Украины для внедрения общегосударственного сбора на развитие спорта по операциям покупки иностранной валюты в наличной форме“ - говорится в пояснительной записке.
Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного и местных бюджетов
Ранее в НБУ объяснили, почему укрепилась гривна, но не снижаются цены.
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Полная версия правил
Налог в пользу спорта ? Он с головой дружит ?