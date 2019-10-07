В Украине могут ввести дополнительный налог на обмен валюты

Соответствующий законопроект был подан 3 октября.

На рассмотрение Верховной Рады 3 октября был подан законопроект №2208 О внесении изменений в Налоговый Кодекс. Инициатор законопроекта - нардеп от Слуги народа Александр Дубинский.

Речь идет о внедрении налога в размере 1% при валютных операциях в пользу развития спорта.

Читай также: НБУ просит экспертов не прогнозировать курс гривны

“Проектом Закона предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс Украины для внедрения общегосударственного сбора на развитие спорта по операциям покупки иностранной валюты в наличной форме“ - говорится в пояснительной записке.

Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного и местных бюджетов

Ранее в НБУ объяснили, почему укрепилась гривна, но не снижаются цены.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram