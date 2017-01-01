Штрафы бизнесу от Гоструда: Что изменилось

Гоструда будет больше предупреждать бизнес, чем штрафовать.

Новое постановление Кабинета министров №823 от 21 августа 2019 года внесло изменения в работу инспекторов Гоструда. Теперь предпринимателей будут больше предупреждать, выдавая предписания и меньше штрафовать.

Об этом сообщает UBR.

Глава Госслужбы Украины по вопросам труда Роман Чернега рассказал, что изменится для украинских предпринимателей.

Читай также: Нардепы снизят штрафы за “зарплаты в конвертах“

“Постановление (ред.) касается мелких нарушений по выплате заработных плат, предоставления отпусков и т.д. Если в течении, например, 10 дней работодатель устранит такое мелкое нарушение, то штрафа не будет. Раньше штрафовали на несколько тысяч гривен. В первую очередь, такие послабления направлены на то, чтобы избавить мелкий и средний бизнес от лишних финансовых трат“, - подчеркнул глава Госслужбы.

Читай также: Кэшбек и чек в смартфоне: Рада отказалась отменить законы

Ранее сообщалось о том, что в Украине в ближайшее время приватизируют 800 предприятий. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявил о согласовании списка из 800 предприятий, которые будут приватизированы в ближайшее время.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram