Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Штрафы бизнесу от Гоструда: Что изменилось

Комментариев: 0
Гоструда будет больше предупреждать бизнес, чем штрафовать.
Глава Госслужбы Украины по вопросам труда Роман Чернега
Глава Госслужбы Украины по вопросам труда Роман Чернега
Скрин

Новое постановление Кабинета министров №823 от 21 августа 2019 года внесло изменения в работу инспекторов Гоструда. Теперь предпринимателей будут больше предупреждать, выдавая предписания и меньше штрафовать.

Об этом сообщает UBR.

Глава Госслужбы Украины по вопросам труда Роман Чернега рассказал, что изменится для украинских предпринимателей.

Читай также: Нардепы снизят штрафы за “зарплаты в конвертах“

“Постановление (ред.) касается мелких нарушений по выплате заработных плат, предоставления отпусков и т.д. Если в течении, например, 10 дней работодатель устранит такое мелкое нарушение, то штрафа не будет. Раньше штрафовали на несколько тысяч гривен. В первую очередь, такие послабления направлены на то, чтобы избавить мелкий и средний бизнес от лишних финансовых трат“, - подчеркнул глава Госслужбы.

Читай также: Кэшбек и чек в смартфоне: Рада отказалась отменить законы

Ранее сообщалось о том, что в Украине в ближайшее время приватизируют 800 предприятий. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявил о согласовании списка из 800 предприятий, которые будут приватизированы в ближайшее время.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram    

Поделись:
Теги: Гоструда, штрафы, бизнес, нарушения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь