Нацбанк существенно понизил курс гривны

Американская валюта за день подорожала на 26 копеек, а евро - на 31 копейку. При этом курс доллара на межбанке под вечер упал.

Национальный банк Украины на вторник, 8 октября, понизил курс гривны по отношению к американскому доллару на 26 копеек – до 24,87 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 7 октября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2486,7568 гривны;

– 100 евро – 2733,6918 гривны.

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Межбанк в понедельник, 7 октября, закрылся с котировками 24,72 грн покупка и 24,76 грн продажа. За день доллар подешевел на 6-7 копеек.

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