Укрспирт будет приватизирован - министр Милованов
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о приватизации Укрспирта. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По мнению министра, данную отрасль необходимо демонополизировать.
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“Начинаем двигаться по Укрспирту. Это одно из самых коррумпированных и криминальных направлений“ - отметил министр.
Был назначен мой советник по вопросу Укрспирта Сергей Блескун. Укрспирт будем передавать на приватизацию. Отрасль демонополизируем. Над деталями концепции работаем - подчеркнул он
Ранее Милованов назвал два условия для открытия рынка земли в Украине. Уже через год в Украине может быть отменен мораторий на продажу земли.
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