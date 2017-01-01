Укрспирт будет приватизирован - министр Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины назвал данную отрасль одной из самых коррумпированных.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о приватизации Укрспирта. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению министра, данную отрасль необходимо демонополизировать.

Читай также: Украинцам открыли данные Геокадастра онлайн

“Начинаем двигаться по Укрспирту. Это одно из самых коррумпированных и криминальных направлений“ - отметил министр.

Был назначен мой советник по вопросу Укрспирта Сергей Блескун. Укрспирт будем передавать на приватизацию. Отрасль демонополизируем. Над деталями концепции работаем - подчеркнул он

Ранее Милованов назвал два условия для открытия рынка земли в Украине. Уже через год в Украине может быть отменен мораторий на продажу земли.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram