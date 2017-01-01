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Укрспирт будет приватизирован - министр Милованов

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины назвал данную отрасль одной из самых коррумпированных.
Министр Тимофей Милованов
Министр Тимофей Милованов
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины  Тимофей Милованов заявил о приватизации Укрспирта. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению министра, данную отрасль необходимо демонополизировать. 

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“Начинаем двигаться по Укрспирту. Это одно из самых коррумпированных и криминальных направлений“ - отметил министр.

Был назначен мой советник по вопросу Укрспирта Сергей Блескун. Укрспирт будем передавать на приватизацию. Отрасль демонополизируем. Над деталями концепции работаем - подчеркнул он

Ранее Милованов назвал два условия для открытия рынка земли в Украине. Уже через год в Украине может быть отменен мораторий на продажу земли.

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Теги: Тимофей Милованов, Укрспирт
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