Министр назвал два условия для открытия рынка земли в Украине

Уже через год в Украине может быть отменен мораторий на продажу земли.

Министр министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал два условия для открытия рынка земли в Украине. Об этом он заявил в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1.

По словам министра, основной проблемой Украины в данном вопросе является отсутствие прозрачности.

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“Рынок земли есть сегодня. Он не является прозрачным. Он есть для тех, кто имеет доступ, деньги. То есть юристов, схемы определенные. Речь не идет о создании рынка. Речь идет о создании прозрачного рынка наконец“ - отметил он.

По мнению министра, в условиях теневого или полулегального рынка аренды земли необходимо выяснить конечных владельцев.

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“Мы не знаем, кто является конечным владельцем. Почему это важно? Например, есть большая или малая компания, которая взяла в аренду у разных людей 5 тысяч или 200, или 300 тысяч гектаров. Эта компания украинская. Но владельцы - может быть такая же компания и с таким же названием не украинская. И деньги якобы украинские, а, возможно, эта компания одолжила деньги, а, возможно, она должна кому-то. Кто контролирует эту компанию, мы в действительности не знаем. И это нужно выяснить, потому что страна находится в состоянии войны“ – подчеркнул он.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр назвал ТОП-5 приоритетных задач в Украине.

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