"Денег нет, никто ничего не вернет": Зеленский по ПриватБанку и Коломойскому

Президент заявил о том, что переговоры с Игорем Коломойским необходимо проводить при участии международных экспертов.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию касательно национализации ПриватБанка и необходимости проведения переговоров с экс-владельцем и олигархом Игорем Коломойским. Об этом он заявил во время пресс-марафона, пишет Громадське.

По мнению президента, в переговорах должны принять участие международные эксперты.

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“Я думаю, что стоит с ним (Коломойским - ред) говорить об этом вопросе (национализации ПриватБанка - ред). Я думаю, что все эти вопросы должны решать международные независимые эксперты, которые должны нажать и решить этот вопрос“ – отметил Владимир Зеленский.

Также президент вспомнил о попытке “договориться, которые раскритиковали СМИ и международные эксперты“.

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“Но как только мы хотели приглашать олигархов и с ними проговорить сложные вопросы, их лозунги, появилось одно фото (Коломойского на встрече с Зеленским - ред.). После этого сами международные эксперты и СМИ начали говорить: “Начали договариваться“. Я сказал, что, если так нельзя, то все в суд“ – подчеркнул он.

Нужно говорить, чтобы государство не несло ущерб, надо сесть с ним и сказать: “Смотри, так не будет, денег нет, никто ничего не вернет, давай урегулировать“ - заявил президент

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Ранее Владимир Зеленский прокомментировал вопрос ФОПов. Президент прокомментировал скандальный законопроект №1053-1.

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