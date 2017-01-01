Президент против продажи украинской земли иностранцам

Президент выступает за временный запрет продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранцам.

Президент Украинцы Владимир Зеленский считает нужным ввести временный запрет на продажу земли иностранцам. Об этом он заявил во время пресс-марафона.

Президент назвал украинский земельный вопрос “сложным“.

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“Ситуация с земельным законом сложная. Я нашел время и встретился со многими фермерами, я их услышал, “красные линии“ увидели ... Сейчас я говорю, что ни в коем случае нельзя нести этот закон в Верховную Раду“, - сообщил Зеленский.

Владимир заявил о необходимости разработки нового закона о рынке сельскохозяйственных земель.

Мы должны сделать закон, где украинец может свободно распоряжаться своей землей. Украинец, гражданин Украины. Он должен быть собственником. Он должен иметь льготы, если он будет работать на этой земле, - подчеркнул президент

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Напомним, Зеленский заявил, что своей главной задачей на посту президента считает прекращение войны на Донбассе.

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