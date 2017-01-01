ПриватБанк, Гонтарева и Сплит: Основные тезисы Рожковой

Первый замглавы НБУ прокомментировала текущее состояние банковского сектора.

После нескольких лет болезненных реформ украинский банковский сектор стабилизировался. О том, могут ли и дальше олигархи безнаказанно злоупотреблять банками и не платить по кредитам, какие меры планирует Нацбанк для того, чтобы оживить кредитование, а также о том, что ожидает небанковские финучреждения рассказала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Об этом пишет Голос Америки.

О текущем состоянии банковского сектора

На сегодняшний день сектор значительно отличается от того, что было до кризиса, когда на рынке действовало 189 банков. Трудно говорить, сколько их должно быть, но, учитывая объемы экономики, возможно, это было все же много. На сегодняшний день мы имеем 76 банков. Около десятка банков так и не определились со своей бизнес-моделью. Конечно, это мешает их развитию.

Об олигархах

В течение 2014-2016 годов состоялось большое количество дефолтов и банкротств. Материалы из этих случаев собирались, передавались в правоохранительные органы, но ничего не происходило. Мы договорились на совещании (в офисе президента Зеленского), что скоординируем наши усилия и попробуем все же достичь прогресса. Это важно, поскольку речь идет о средствах налогоплательщиков

О суде по ПриватБанку

Важно, чтобы банк оставался государственным. В украинских судах бывшие акционеры пытаются отменить национализацию и вернуть себе акции. А мы понимаем, какие последствия могут быть в этом случае, потому что тогда остановятся производства в других юрисдикциях и пять с половиной миллиардов долларов (которые, по заявлениям Нацбанка, бывшие владельцы вывели) государство никогда не получит

О Валерии Гонтаревой

Я точно понимаю, что это не случайные нападения, не случайное стечение обстоятельств и я не хочу делать никаких предположений о том, кто это мог сделать. Что очень важно, и я благодарна, кстати, президенту, генеральному прокурору и господину Авакову, потому что они моментально отреагировали

Екатерина Рожкова flickr.com

О возобновлении банковского кредитования

Сдерживает дальнейший рост кредитования брак платежеспособных заемщиков. В банковском секторе около 50% неработающих кредитов и они сконцентрированы в крупных бизнес-группах, которые в свое время активно кредитовались

О Сплит

Регулирование небанковских финучреждений будет пропорциональным рискам. Наши требования просты: это прозрачная структура собственности, выполнение закона о предотвращении отмывания денег и капитала в лицензионных условиях

Ранее сообщалось о том, что средняя ставка по кредитам в ломбардах составила больше 200%.

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