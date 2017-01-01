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Каким будет курс доллара на этой неделе — мнение эксперта

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За прошедшую неделю курс доллара по отношению к гривне умеренно вырос.
Каким будет курс доллара по отношению к гривне на этой неделе
Каким будет курс доллара по отношению к гривне на этой неделе
depositphotos.comt

За прошедшую неделю курс доллара по отношению к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,7%. На этой неделе ожидается незначительный рост курса. Об этом сообщает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

“На начавшейся неделе мы ожидаем незначительного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,2 грн”, - утверждает Вадим Иосуб.

Эксперт также проанализировал ситуацию с курсом доллара на прошлой неделе. Стоит отметить, что, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 25,04 грн до 25,17 грн (+0,6%).

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Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время также выросли: с 24,87/24,91 до 25,05/25,07 (+0,7%/+0,6%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 24,80/25,11 до 24,84/25,15 (+0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,2%.

В то же время, рост доллара замедлился после того, как валюта преодолела отметку 25 грн на межбанке.

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В пятницу, во второй половине дня, а также в понедельник утром, курс снижался. Но эксперт уверен, что потенциал роста валюты еще не исчерпан, хотя темпы будут весьма скромными.

Напомним, сегодня курс доллара на межбанке в продаже снизился на две копейки – до 25,13 гривен за доллар, курс в покупке упал на одну копейку – 25,10 гривен за доллар.

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Теги: курс долара, НБУ, Межбанк
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