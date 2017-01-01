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Курс валют на 28 октября: гривна замедлила падение

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Курс доллара на межбанке в продаже снизился на две копейки – до 25,13 гривен за доллар, курс в покупке упал на одну копейку – 25,10 гривен за доллар.
Доллар стабилизировался на межбанке в последний рабочий день недели
Доллар стабилизировался на межбанке в последний рабочий день недели
Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины на понедельник, 28 октября, понизил курс гривны по отношению к американскому доллару сразу на шесть копеек – до 25,17 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 25 октября.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2517,4116 гривны (+6,0004);

– 100 евро – 2796,0891 гривны (+1,3907).

Напомним, ранее НБУ отозвал лицензию “Укрсоцбанка”.

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