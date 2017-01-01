Зеленский назвал сроки проведения "глубинной" налоговой реформы

Президент Украины пообещал искоренить неправомерное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов.

Владимир Зеленский выступает на форуме в Мариуполе Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обещает провести в стране глубинную налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году. Об этом глава государства сказал на инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine Мариуполе, сообщает УНИАН во вторник, 29 октября.

“Мы продолжим евроинтеграцию и гармонизацию украинского законодательства с европейским. Проведем глубинную налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году“, – заявил Зеленский.

Также президент пообещал искоренить неправомерное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов.

“Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору“, – заявил Зеленский.

Напомним, сегодня в Мариуполе стартовал Международный инвестиционный форум RE:THINK. Invest in Ukraine.

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