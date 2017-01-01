Украина переживет отопительный сезон даже без транзита российского газа - Нафтогаз

Отопительный сезон не будет под угрозой, несмотря на любые погодные условия.

Отопительный сезон не будет под угрозой, несмотря на любые погодные условия depositphotos.com

Украина может спокойно пережить отопительный сезон 2019-2020 и без транзита российского газа в европейские страны. Об этом на брифинге заявил первый замглавы НАК “Нафтогаз Украины“ Сергей Перелома, передает РБК-Украина.

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Также Перелом утверждает, что отопительный сезон не будет под угрозой, несмотря на любые погодные условия.

“Группа “Нафтогаз“ при участии оператора ГТС и “Укртрансгаза“ неоднократно проводила учения, на которых моделировались разные сценарии погодных условий, и разные сценарии потребления. Также мы моделировали и отсутствие транзита, и ограничение импорта природного газа из европейских стран. Любой сценарий подтверждает устойчивое прохождение отопительного сезона“, - отметил Перелома.

Также появилась информация, что в ПХГ закачано 21,7 млрд кубометров газа. Это почти на 5 млрд кубометров больше, чем в прошлом году.

Напомним, эксперты рассказали, как экономить на коммуналке.

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