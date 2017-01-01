Где в Украине самая высокая зарплата

И это не Киев.

Оказывается, самая высокая зарплата по Украине — не в Киеве, как многие считают. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.

Больше всего в нашей стране можно получить, работая в Мариуполе.

“Где самая высокая средняя зарплата? В Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, или Мариуполе? Ответ: в Мариуполе. На втором месте – Киев, на третьем – Днепр. Харьков и Одесса делят 4 и 5 места (почти одинаковые зарплаты)”, – отметил он.

Напомним, в Украине выросла средняя зарплата.

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