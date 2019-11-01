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Объем транзита природного газа через Украину может сократиться — НБУ

Комментариев: 6
Прямые потери экономики составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году.
Объем транзита природного газа через Украину может сократиться
Объем транзита природного газа через Украину может сократиться
depositphotos.com

Объем транзита природного газа через Украину может сократиться: из около 90 млрд кубических метров в 2019 году до 50 миллиардов в 2020 году, и до 30 млрд в 2021 году. Такой прогноз составил Национальный банк Украины.

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Прямые потери экономики, если сравнивать с объемами транзита на уровне 2019 года, составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году.

“Однако рассматриваются и альтернативные сценарии, которые предусматривают как более высокие, так и более низкие объемы транзита“, - отмечается в документе.

Стоит отметить, что благодаря транзиту газа Украина получает около 3 млрд долл США в год. Его прекращение не только приведет к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом.

Напомним, Нацбанк обновил макропрогноз на три года.

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Теги: транзит газа через Украину, газ, НБУ
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Комментариев (6)
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Осталось 300 символов
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гость  (аноним)  01.11.2019, 16:01
Оценка:  0
гость
Ха-ха-ха-а-а!!!
Вопрос к кацапским скотам. Самая богатая на ресурсы территория: газ, нефть, золото, алмазы, лес и т.д.
ГДЕ ВАШИ ДВОРЦЫ, СУПЕР-ЯХТЫ, ЛИЧНЫЕ САМОЛЕТЫ, МАЙБАХИ? ПОЧЕМУ ВЫ, СКОТЫ, НИЩИЕ?
гость  (аноним)  01.11.2019, 15:48
Оценка:  0
гость
Кацапоиды, засуньте трубу с газом себе в жопы и крутаните вентиль, паскуды еб...аные
гость  (аноним)  01.11.2019, 15:45
Оценка:  +1
гость
Хватит пиз..д..еть по-поводу прямых потерь экономики!
Прямые потери олигархов - это другой разговор, этот их проблемы!
Для нас, бандеро-фашистов, главное - убивать, убивать и убивать кацапскую мразь
гость  (аноним)  01.11.2019, 15:44
Оценка:  0
гость
Не, ну если тарифы на транзит будут соразмерны с ценой прокачки по потокам, то возможно и 50-70 млрд м3 останется. Но вот в содержание ГТС времен СССР с низким КПД Газпром вряд ли будет производить вложения... Даже если Украина станет лояльнее
Russian-Troll    01.11.2019, 15:16
Оценка:  0
Russian-Troll
Слово может в названии лишнее
гость  (аноним)  01.11.2019, 15:07
Оценка:  0
гость
СКАКАЛИ...
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