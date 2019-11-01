Объем транзита природного газа через Украину может сократиться — НБУ
Объем транзита природного газа через Украину может сократиться: из около 90 млрд кубических метров в 2019 году до 50 миллиардов в 2020 году, и до 30 млрд в 2021 году. Такой прогноз составил Национальный банк Украины.
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Прямые потери экономики, если сравнивать с объемами транзита на уровне 2019 года, составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году.
“Однако рассматриваются и альтернативные сценарии, которые предусматривают как более высокие, так и более низкие объемы транзита“, - отмечается в документе.
Стоит отметить, что благодаря транзиту газа Украина получает около 3 млрд долл США в год. Его прекращение не только приведет к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом.
Напомним, Нацбанк обновил макропрогноз на три года.
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