В Минфине рассказали о причинах роста госдолга

Государственный долг Украины в гривневом эквиваленте уменьшился впервые за два года.

В Министерстве финансов Украины рассказали о государственном долге. Такая информация содержится на официальной странице Минфина в Facebook.

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В ведомстве сообщили, что государственный долг Украины в гривневом эквиваленте уменьшился впервые за два года.

“В течение сентября 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд грн и составила 1 997, 75 млрд грн. Последний раз на таком уровне долговые обязательства Украины в гривневом эквиваленте были в сентябре 2017 года“, - написали в Минфине.

В то же время, долг Украины увеличился, если говорить о долларовом эквиваленте.

“Основным фактором увеличения в долларовом эквиваленте государственного и гарантированного государством долга на 1,02 млрд доллара до 82,95 млрд долларов послужило укрепление национальной валюты в течение месяца на 1,15 грн. В то же время объем государственного долга, номинированного в иностранной валюте, уменьшился“, - акцентировали в Минфине.

В Минфине также отметили, что сентябрь 2019 года был месяцем пиковых платежей по государственному долгу.

Государственный долг Украины в гривневом эквиваленте уменьшился впервые за два года facebook.com/pg/minfin.gov.ua

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