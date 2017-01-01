США увеличили инвестиции в искусственный интеллект на 120%

Эта страна вкладывает в технологии больше, чем все страны вместе взятые.

США — лидеры по инвестированию средств в искусственный интеллект. Эта страна вкладывает в технологии больше, чем все страны вместе взятые — 52,3%. Такие данные опубликовала глобальная консалтинговая фирма ABI Research.

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Исходя из данных об инвестициях в 2019 году, аналитики утверждают, что разрыв между Соединенными Штатами и Китаем продолжает расширяться. Ожидается, что по итогам года доля США достигнет 70%.



Американские инвестиции в 2018 году составили 9,7 млрд долларов, что на 120% больше, чем в 2017.



Инвестиции таких компаний, как Cruise Automation, Dataminr, Zoox и Zymergen, способствовали росту, который в 2019 году может увеличиться до 14 млрд долларов.

“США пожинают плоды своей диверсифицированной инвестиционной ИИ-стратегии. Лучшие ИИ-стартапы в США приходят из различных секторов, включая автономными авто, промышленным производством, автоматизацией робототехнических процессов и кибербезопасностью“, - сказал Лиан Джи Су, главный аналитик ABI Research.

Эксперты отмечают, что инвестиции в ИИ в КНР происходят по несколько иному сценарию. В целом, в стране продолжал наблюдаться хороший годовой рост в 54%, что составило $ 7,4 млрд долларов.

Напомним, у McDonald's появится искусственный интеллект.

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