Facebook откроет новый инженерный центр в Лондоне

Соцсеть будет активнее бороться с вредоносным контентом и фейковыми аккаунтами. Для этого нужны более 500 новых сотрудников.

Лондонский центр Facebook заработает уже в нынешнем году Getty Images

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook открывает в Лондоне инженерный центр, который будет создавать технические инструменты, направленные на защиту своего сайта от вредоносного контента. Об этом руководство соцсети объявило в среду, 12 июня.

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В заявлении компании говорится, что к концу 2019 года в новом центре будут созданы более 500 новых рабочих мест, в том числе сто, связанные с разработками в области искусственного интеллекта.

Значительная часть новых сотрудников будет работать в отделе по обеспечению "сплоченности" коллектива, который будет заниматься решением ряда проблем, в том числе личной безопасности, спама и домогательств.

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Одной из обязанностей нового отдела будет создание передового программного обеспечения и систем искусственного интеллекта для обнаружения и устранения вредоносного контента и фальшивых учетных записей.

Ранее сообщалось, что Facebook инвестирует 300 миллионов долларов в журналистику. Средства пойдут на финансирование некоммерческих журналистских организаций, а также на гранты для местных новостных изданий.