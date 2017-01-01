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Facebook откроет новый инженерный центр в Лондоне

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Соцсеть будет активнее бороться с вредоносным контентом и фейковыми аккаунтами. Для этого нужны более 500 новых сотрудников.
Лондонский центр Facebook заработает уже в нынешнем году
Лондонский центр Facebook заработает уже в нынешнем году
Getty Images

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook открывает в Лондоне инженерный центр, который будет создавать технические инструменты, направленные на защиту своего сайта от вредоносного контента. Об этом руководство соцсети объявило в среду, 12 июня. 

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В заявлении компании говорится, что к концу 2019 года в новом центре будут созданы более 500 новых рабочих мест, в том числе сто, связанные с разработками в области искусственного интеллекта.

Значительная часть новых сотрудников будет работать в отделе по обеспечению "сплоченности" коллектива, который будет заниматься решением ряда проблем, в том числе личной безопасности, спама и домогательств. 

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Одной из обязанностей нового отдела будет создание передового программного обеспечения и систем искусственного интеллекта для обнаружения и устранения вредоносного контента и фальшивых учетных записей.

Ранее сообщалось, что Facebook инвестирует 300 миллионов долларов в журналистику. Средства пойдут на финансирование некоммерческих журналистских организаций, а также на гранты для местных новостных изданий.

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Теги: Лондон, Facebook, соцсети, facebook.com, искусственный интеллект
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