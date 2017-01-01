Facebook откроет новый инженерный центр в Лондоне
Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook открывает в Лондоне инженерный центр, который будет создавать технические инструменты, направленные на защиту своего сайта от вредоносного контента. Об этом руководство соцсети объявило в среду, 12 июня.
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Значительная часть новых сотрудников будет работать в отделе по обеспечению "сплоченности" коллектива, который будет заниматься решением ряда проблем, в том числе личной безопасности, спама и домогательств.
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Одной из обязанностей нового отдела будет создание передового программного обеспечения и систем искусственного интеллекта для обнаружения и устранения вредоносного контента и фальшивых учетных записей.
Ранее сообщалось, что Facebook инвестирует 300 миллионов долларов в журналистику. Средства пойдут на финансирование некоммерческих журналистских организаций, а также на гранты для местных новостных изданий.
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