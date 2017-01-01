Цукерберг виноват в проблемах с защитой Facebook – СМИ
Руководство социальной сети посчитало конфиденциальность данных "не приоритетной задачей".
Основатель Facebook Марк Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам компании с защитой личных данных пользователей, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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По данным издания, соцсеть должна была обеспечить конфиденциальности личных данных пользователей с 2012 года.
Отмечается, что электронная переписка руководства компании свидетельствует о том, что топ-менеджеры Facebook и лично Цукерберг решили этого не делать. При этом, согласно переписке, руководство Facebook посчитало конфиденциальность данных "не приоритетной задачей".
Ранее сообщалось, что инвесторы выступили за отставку Цукерберга. Главная причина критики со стороны акционеров - недостаточно мощная политика Facebook по защите личных данных пользователей.
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