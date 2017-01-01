Цукерберг виноват в проблемах с защитой Facebook – СМИ

Руководство социальной сети посчитало конфиденциальность данных "не приоритетной задачей".



Основатель Facebook Марк Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам компании с защитой личных данных пользователей, сообщает Основатель Facebook Марк Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам компании с защитой личных данных пользователей, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Читай также: Facebook впервые дал ученым доступ к своим конфиденциальным данным По данным издания, соцсеть должна была обеспечить конфиденциальности личных данных пользователей с 2012 года.

Отмечается, что электронная переписка руководства компании свидетельствует о том, что топ-менеджеры Facebook и лично Цукерберг решили этого не делать. При этом, согласно переписке, руководство Facebook посчитало конфиденциальность данных "не приоритетной задачей".