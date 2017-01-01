Киевские ж/д передадут в концессию — Криклий

Таким образом планируют увеличить прибыль.

Киевский железнодорожный вокзал планируют передать в концессию инвесторам. Таким образом хотят увеличить прибыльность. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет РБК-Украина.

В концессию вокзал будут передавать с помощью системы Prozorro.

“У нас на центральном железнодорожном вокзале в Киеве арендные метры точно сдаются не по рыночной стоимости, поэтому это все будет перезапущено через систему Prozorro. Вообще непонятно, как получается так, что вокзал показал два миллиона долларов убытков за прошлый год, при том, что там невероятный пассажирский трафик и рядом McDonalds, который входит в топ-5 самых прибыльных в мире. То есть для McDonalds этот трафик дает прибыль, а для вокзала - убытки“, - заявил Криклий.

Также министр рассказал, что инвесторы будут строить на вокзале развлекательные объекты, а также многоуровневые паркинги.

“Именно поэтому мы будем рассматривать возможность передачи таких крупных железнодорожных проектов в концессию, находить инвесторов. И пусть они делают там интермодальные сообщения, чтобы пассажирам было лучше переходить из зоны в зону, несколькоуровневые паркинги и строят торгово-развлекательные объекты“, - сказал Криклий.

Напомним, инвесторы вложат 900 млн долларов в строительство украинских мостов.



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