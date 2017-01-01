Кабмин обещает не менять механизм выплат при рождении ребенка

Ранее планировалось сократить количество выплат.

Кабмин принял решение сохранить действующих механизм получения материальной помощи при рождении малыша. Об этом в Facebook написала министр социальной политики Юлия Соколовская.

Такое заявление министр сделала на фоне информации о том, что выплаты планируют выдавать не всем. В частности, законопроект “О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины“ предлагал отвязать более 150 выплат от прожиточного минимума.

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Кроме того, предлагалось также введение адресной программы при рождении, которая выплачивается только тем семьям, чей среднемесячный доход на человека не превышает 15% от размера выплат (фактически, это около 6 тыс грн - поскольку помощь при рождении ребенка составляет около 41 тыс грн).

“Соответствующее предложение было внесено в связи с тем, что сейчас помощь при рождении ребенка выдается всем - независимо от размера доходов семьи. Идея была в том, чтобы немного изменить подход и помогать только тем, кто реально нуждается“, - написала министр.

Впрочем, после консультаций с органами власти и обсуждения с общественностью, было принято решение о сохранении нынешнего механизма оказания помощи при рождении детей.

Напомним, депутаты хотят увеличить помощь при рождении детей до 400 тыс грн.

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