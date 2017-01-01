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Кабмин обещает не менять механизм выплат при рождении ребенка

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Ранее планировалось сократить количество выплат.
Кабмин обещает не менять механизм выплат при рождении ребенка
Кабмин обещает не менять механизм выплат при рождении ребенка
depositphotos.com

Кабмин принял решение сохранить действующих механизм получения материальной помощи при рождении малыша. Об этом в Facebook написала министр социальной политики Юлия Соколовская.

Такое заявление министр сделала на фоне информации о том, что выплаты планируют выдавать не всем. В частности, законопроект “О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины“ предлагал отвязать более 150 выплат от прожиточного минимума.

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Кроме того, предлагалось также введение адресной программы при рождении, которая выплачивается только тем семьям, чей среднемесячный доход на человека не превышает 15% от размера выплат (фактически, это около 6 тыс грн - поскольку помощь при рождении ребенка составляет около 41 тыс грн).

“Соответствующее предложение было внесено в связи с тем, что сейчас помощь при рождении ребенка выдается всем - независимо от размера доходов семьи. Идея была в том, чтобы немного изменить подход и помогать только тем, кто реально нуждается“, - написала министр.

Впрочем, после консультаций с органами власти и обсуждения с общественностью, было принято решение о сохранении нынешнего механизма оказания помощи при рождении детей.

Напомним, депутаты хотят увеличить помощь при рождении детей до 400 тыс грн.

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Теги: помощь при рождении ребенка, Кабмин, Соколовская
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