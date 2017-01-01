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Украинцы будут платить не более 15% доходов за коммуналку — Гончарук

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Премьер пообещал, что в следующем году средств на субсидии будет достаточно.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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Украинцы, которым необходима субсидия, будут платить за коммунальные услуги не более 15% от своих доходов. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире программы “Свобода слова“.

Премьер заявил, что в 2020 году дефицита субсидий не будет.

“Государство предвидело в бюджете достаточно средств, чтобы вы были защищены, чтобы благодаря субсидиям ваша платежка не выросла“, – сказал премьер.

Также Гончарук подчеркнул, что семьи не должны платить за коммунальные услуги свыше 15% от своих доходов.

“Мы будем настаивать, что в среднем семья, которая нуждается в такой помощи, не должна платить за коммунальные услуги более чем 15% от своего бюджета. Это средний показатель, у кого-то будет и 6%, они будут платить совсем мало. Но средний показатель – 15%“, – сказал Гончарук.

 

Напомним, премьер рассказал, когда в Украине произойдет экономический скачек.

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Теги: субсидии, коммуналка, Гончарук, Кабмин
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