В Кабмине рассказали, вырастут ли пенсии в следующем году

Премьер сообщил, что хотел бы увеличить пенсии в 2-3 раза.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что пенсии в следующем году вырастут, но не сильно. Об этом премьер сообщил во время презентации подготовленного ко второму чтению проекта бюджета-2020, который подан на рассмотрение Верховной Рады.

“Конечно, пенсии индексированы. Они вырастут. Вырастут не сильно. К сожалению. Мы хотели бы, чтобы у нас была возможность их увеличить в два-три раза, но для этого нужен очень серьезный ресурс. Еще раз повторюсь, для этого нужно, чтобы экономика росла значительно быстрее “, - отметил Гончарук.

Он также рассказал, что Кабинет министров принял решение в первую очередь оказать помощь людям старше 80 лет.

“То есть это люди, которые, как правило, сами вообще не могут справиться со своими жизненными обстоятельствами, за ними некому присмотреть ... Мы им решили оказать помощь в первую очередь. Конечно, мы будем стараться это делать и для других категорий, как только у нас появится для этого достаточный ресурс “, - сказал премьер.

Напомним, каждый десятый украинец работает на двух работах.

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