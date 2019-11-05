Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кабмине рассказали, вырастут ли пенсии в следующем году

Комментариев: 2
Премьер сообщил, что хотел бы увеличить пенсии в 2-3 раза.
Пенсии обещают увеличить, но не сильно
Пенсии обещают увеличить, но не сильно
depositphotos.com

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что пенсии в следующем году вырастут, но не сильно. Об этом премьер сообщил во время презентации подготовленного ко второму чтению проекта бюджета-2020, который подан на рассмотрение Верховной Рады.

“Конечно, пенсии индексированы. Они вырастут. Вырастут не сильно. К сожалению. Мы хотели бы, чтобы у нас была возможность их увеличить в два-три раза, но для этого нужен очень серьезный ресурс. Еще раз повторюсь, для этого нужно, чтобы экономика росла значительно быстрее “, - отметил Гончарук.

Он также рассказал, что Кабинет министров принял решение в первую очередь оказать помощь людям старше 80 лет.

“То есть это люди, которые, как правило, сами вообще не могут справиться со своими жизненными обстоятельствами, за ними некому присмотреть ... Мы им решили оказать помощь в первую очередь. Конечно, мы будем стараться это делать и для других категорий, как только у нас появится для этого достаточный ресурс “, - сказал премьер.

Напомним, каждый десятый украинец работает на двух работах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: пенсии, увеличение пенсии, Гончарук, Кабмин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
крымчанин  (аноним)  05.11.2019, 17:27
Оценка:  0
крымчанин
Государственный долг Украины за семь месяцев текущего года вырос на $4 млрд и достиг $82,4 млрд. Такие данные обнародовало Министерство финансов Украины

СВИНЬИ, ПРЫГАЙТЕ ВЫШЕ И БЫСТРЕЕ!!!! На смех всему миру!!!

Сало Укропии !!!
Геям Сало !!!!
крымчанин  (аноним)  05.11.2019, 17:24
Оценка:  -1
крымчанин
УКРОУБЛЮДКИ, вы сначало долги отдайте МВФ!!!
НИЩЕБРОДЫ ХОХЛЯТСКИЕ, ещё три поколения свинорылых выбледков будут скакать --- долги отдавать ваши!!! ха ха ха
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь