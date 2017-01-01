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Кабмин не включил в проект госбюджета-2020 доходы от рынка земли

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Поступления от продажи земли не могут быть доходной частью бюджета, объяснил премьер Гончарук.
Алексей Гончарук не рассчитывал на доходы от рынка земли при планировании госбюджета-2020
Алексей Гончарук не рассчитывал на доходы от рынка земли при планировании госбюджета-2020
Пресс-служба Кабмина

Кабинет министров не включил в обновленный проект госбюджета Украины на 2020 год, который подан в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении, возможные поступления от продажи земли в случае запуска рынка. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в ходе презентации документа.

“Поступления от продажи земли не являются доходной частью бюджета, они не могут быть доходной частью бюджета. Доходной частью бюджета могут быть только ресурсы, которые поступают регулярно. Если вы единоразово что-то продаете – приватизация или рынок земли – это не деньги, которые вы можете себе позволить тратить на обслуживание постоянных расходов. Это средства, за счет которых вы можете уменьшить госзаимствования, то есть, сможете меньше занимать“, – сказал он.

Премьер подчеркнул, что главной идеей реформы рынка земли в Украине является не привлечение максимальной суммы от ее продажи, а создание цивилизованных отношений на этом рынке.

Напомним, Милованов предложил отчислять 1% поступлений от продажи земель в поддержку фермеров.

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Теги: Украина, бюджет, Земля, премьер-министр, Кабмин Украины, правительство, доходы, бюджет Украины, правительство Украины, земельна реформа, Госбюджет, Рынок земель, Алексей Гончарук
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