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Милованов предложил отчислять 1% поступлений от продажи земель в поддержку фермеров

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Только так, по словам чиновника, найдутся деньги на поддержку АПК.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предложил отчислять 1% поступлений от продажи земель в поддержку фермеров. Такое предложение чиновник сделал во время брифинга, представляя проект государственной поддержки АПК на 2020 год с бюджетом 8,4 млрд грн, пишет Униан.

“Для того, чтобы найти эти 8,4 млрд грн, один из вариантов, который мы предлагаем — это предоставить процент от продажи государственных земель для поддержки фермеров“, - предложил Милованов.

Также министр подчеркнул, что на сегодняшний день на поддержку АПК в бюджете есть только 4,4 млрд.

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В то же время, заместитель министра Тарас Высоцкий сообщил, что рынок земли должен принести около 7 млрд грн в четвертом квартале 2020 года, чего должно хватить на дотации для фермеров.

Напомним, советник премьера анонсировал новые изменения относительно аренды земли.

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Теги: фермеры, АПК, Милованов, рынок земли
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  31.10.2019, 18:54
Оценка:  +1
гость
Заедь в Конча Заспу и поколядуй под кажным домом и проблем с АПК не будел лет 40.
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