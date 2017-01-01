Цены на нефть резко подскочили
Мировые цены на нефть эталонных марок подскочили на торгах во вторник, 5 ноября.
Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,61%, до $63,13 за баррель.
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В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $63 за баррель 24 сентября.
Цена фьючерса нефти WTI увеличивается на 1,34% - до $57,3 за баррель.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия разрешила частичную приватизацию нефтяной компании Saudi Aramco, которая считается самой прибыльной в мире.
Напомним, Минэнерго США спрогнозировало падение цен на нефть.
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