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Цены на нефть резко подскочили

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Нефть марки Brent подорожала более чем на полтора процента и превысила 63 долларов за баррель.
Нефть подорожала до максимума за полтора месяца
Нефть подорожала до максимума за полтора месяца
depositphotos.com

Мировые цены на нефть эталонных марок подскочили на торгах во вторник, 5 ноября.

Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,61%, до $63,13 за баррель.

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В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $63 за баррель 24 сентября.

Цена фьючерса нефти WTI увеличивается на 1,34% - до $57,3 за баррель.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия разрешила частичную приватизацию нефтяной компании Saudi Aramco, которая считается самой прибыльной в мире.

Напомним, Минэнерго США спрогнозировало падение цен на нефть.

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Теги: нефть, цены на нефть, цена на нефть, нефть brent, подорожание нефти
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