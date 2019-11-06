Джонсон призвал Трампа не вводить пошлины на европейские авто

Свою просьбу британский премьер озвучил во время телефонного разговора с американским президентом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт европейских автомобилей, а также отменить тарифы на британские товары, в том числе на шотландский виски. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства по итогам состоявшегося разговора двух политиков.

“Премьер-министр призвал президента отменить тарифы на товары, в том числе на шотландский виски, и призвал его не вводить тарифы на импорт автомобилей в преддверии решения США по дополнительным тарифам“, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что администрация президента США может полностью отказаться от повышения пошлин на импортные автомобили.

Напомним, Украина обновила рекорд по импорту автогаза.



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