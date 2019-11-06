Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Джонсон призвал Трампа не вводить пошлины на европейские авто

Комментариев: 1
Свою просьбу британский премьер озвучил во время телефонного разговора с американским президентом.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
facebook.com/borisjohnson
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт европейских автомобилей, а также отменить тарифы на британские товары, в том числе на шотландский виски. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства по итогам состоявшегося разговора двух политиков.
 
“Премьер-министр призвал президента отменить тарифы на товары, в том числе на шотландский виски, и призвал его не вводить тарифы на импорт автомобилей в преддверии решения США по дополнительным тарифам“, – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что администрация президента США может полностью отказаться от повышения пошлин на импортные автомобили.

Напомним, Украина обновила рекорд по импорту автогаза.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram  

Поделись:
Теги: автомобили, Пошлины, Дональд Трамп, Борис Джонсон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  06.11.2019, 12:25
Оценка:  0
гость
Не, трампушка бритам тоже введет. Пацан сказал - пацан сделал. Иначе подпортит свой имидж перед выборами
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь