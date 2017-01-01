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В Кабмине пообещали создать Фонд национального благосостояния

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В проекте госбюджета на это выделили 250 млн грн.
В Кабмине пообещали создать Фонд национального благосостояния
В Кабмине пообещали создать Фонд национального благосостояния
kmu.gov.ua

Кабинет министров предусмотрел 250 млн грн на создание и функционирование Фонда национального благосостояния в проекте государственного бюджета на 2020 год, который подан на рассмотрение в Верховную Раду во втором чтении. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

“Доработанный проект бюджета предусматривает увеличение расходов для решения ряда насущных вопросов как социального, так и экономического характера, в частности - на создание и функционирование Фонда национального благосостояния (в частности пополнение уставного капитала) - 250,0 млн грн“, - говорится в пояснительной записке.

Также в Кабмине приняли решение выделить 2 млрд гривн на осуществление мероприятий социально-экономического развития территорий.

Напомним, украинцы рассказали о главных источниках доходов.

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Теги: Минфин, Госбюджет, Фонд национального благосостояния
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