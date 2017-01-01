Украинцы рассказали о главных источниках доходов

Большинство украинцев живет только на зарплату или пенсию.

Большинство украинцев живет только на зарплату или пенсию depositphotos.com

Украинцы рассказали, какие имеют источники доходов. Для основной массы семей главный доход — это заработная плата. Такие данные опубликовала компания Research & Branding Group.

Читай также: В Кабмине рассказали, повысят ли зарплаты учителям

64% украинских семей получают главный доход от заработной платы, 29% - от пенсии.

Также в перечень источников дохода входят доходы от сельскохозяйственного приусадебного хозяйства — 10%.

7% украинцев получат деньги от самозанятости.

6% - от социальных выплат, дотаций, субсидий, стипендий

2% получают прибыль от инвестиций, сбережений или страховки. И всего 1% имеют доход от пособий по безработице или выходных пособий.

Основной источник дохода - зарплата rb.com.ua

Читай также: Каждый десятый украинец работает на двух работах

На сегодня треть украинцев не имеют отложенных на “черный день“ средств — 35%.

Еще треть имеют сбережения, которых хватит на срок до двух месяцев, меньше, чем на месяц- 10%, на месяц - 12% и на 2 месяца 11%. На срок от трех до шести месяцев хватит сбережений у 11% украинцев, а 3% рассчитывают на то, что им хватит сбережений более чем на 7 месяцев. Почти пятая часть респондентов (17%) не смогли оценить, на какое время им хватит сбережений в случае потери имеющихся источников доходов.

Большинство украинцев не имеют сбережений rb.com.ua

Напомним, Минсоцполитики планирует поднять прожиточный минимум до 4000 гривен.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram