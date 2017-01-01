Украинцы рассказали о главных источниках доходов
Украинцы рассказали, какие имеют источники доходов. Для основной массы семей главный доход — это заработная плата. Такие данные опубликовала компания Research & Branding Group.
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64% украинских семей получают главный доход от заработной платы, 29% - от пенсии.
Также в перечень источников дохода входят доходы от сельскохозяйственного приусадебного хозяйства — 10%.
7% украинцев получат деньги от самозанятости.
6% - от социальных выплат, дотаций, субсидий, стипендий
2% получают прибыль от инвестиций, сбережений или страховки. И всего 1% имеют доход от пособий по безработице или выходных пособий.
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На сегодня треть украинцев не имеют отложенных на “черный день“ средств — 35%.
Еще треть имеют сбережения, которых хватит на срок до двух месяцев, меньше, чем на месяц- 10%, на месяц - 12% и на 2 месяца 11%. На срок от трех до шести месяцев хватит сбережений у 11% украинцев, а 3% рассчитывают на то, что им хватит сбережений более чем на 7 месяцев. Почти пятая часть респондентов (17%) не смогли оценить, на какое время им хватит сбережений в случае потери имеющихся источников доходов.
Напомним, Минсоцполитики планирует поднять прожиточный минимум до 4000 гривен.
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