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Минсоцполитики планирует поднять прожиточный минимум до 4000 гривен

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В министерстве подготовили соответствующий законопроект.
В Украине хотят повысить прожиточный минимум
В Украине хотят повысить прожиточный минимум
depositphotos.com

Министерство социальной политики планирует отменит привязку показателя прожиточного минимума к зарплатам, штрафам и другим выплатам или платежам. Об этом заявила министр социальной политики Юлия Соколовская Экономической правде.

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Чиновница рассказала, что министерство подготовило соответствующий законопроект и прожиточный минимум планируют поднять до 4000 гривен.

“Прожиточный минимум перестал быть фактором, которым измеряется бедность. К показателю прожиточного минимума привязаны более 150 различного рода выплат. Мы подготовили законопроект и готовимся выносить его на рассмотрение правительства завтра“, - заявила Соколовская.

Министр заявила, что параллельно законопроект представят на рассмотрение депутатов.

“С главой профильного комитета этот вопрос обсуждали и собирали заседание комитета“, - сказал она.

Напомним, каждый десятый украинец работает на двух работах.

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Теги: Минсоцполитики, прожиточный минимум, доходы украинцев
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