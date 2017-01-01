Курсы валют: гривна продолжает укрепляться

В четверг доллар подешевеет на шесть копеек, а евро – сразу на 11 копеек. На межбанке курс доллара и евро также снизились.

Национальный банк Украины на четверг, 7 ноября, укрепил гривну по отношению к американскому доллару на шесть копеек – до 24,65 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 6 ноября.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2465,7612 гривны (-6,1855);

– 100 евро – 2734,5292 гривны (-11,5564).

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 13 копеек до 24,60 гривен за доллар, курс в покупке до 24,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 27,25 гривен за евро.

Напомним, в НБУ рассказали, почему выросли зарплаты.



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