Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Курсы валют: гривна продолжает укрепляться

Комментариев: 0
В четверг доллар подешевеет на шесть копеек, а евро – сразу на 11 копеек. На межбанке курс доллара и евро также снизились.
НБУ укрепил гривну на шесть копеек
НБУ укрепил гривну на шесть копеек
facebook.com/NationalBankOfUkraine

Национальный банк Украины на четверг, 7 ноября, укрепил гривну по отношению к американскому доллару на шесть копеек – до 24,65 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 6 ноября.

Читай также: Сколько украинцы могут зарабатывать на хобби

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2465,7612 гривны (-6,1855);

– 100 евро – 2734,5292 гривны (-11,5564).

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 13 копеек до 24,60 гривен за доллар, курс в покупке до 24,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 27,25 гривен за евро.

Напомним, в НБУ рассказали, почему выросли зарплаты.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: курс валют, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь