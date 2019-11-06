В Украине вскоре начнет работу криптобиржа Binance - Федоров

Украина подписала с биржей соответствующий меморандум.

Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с криптовалютною биржей Binance. Об этом во время круглого стола “Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюта?“ сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет Левый берег.

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Министр рассказал, что платформа начнет работать в Украине уже к концу года.

“Сегодня мы подписали меморандум с Binance - одной из крупнейших криптовалютних бирж в мире. И она активно начала работать над тем, чтобы открыть здесь свой офис, и он, скорее всего, будет открыт к новому году. Это миллиардные обороты биржи, и часть денег, которые аккумулирует биржа, и часть микротранзакций будет проходить на территории Украины. Это позволит дополнительно наполнять бюджет, это многомиллионные налоги, но для меня очень важно, что это сильный драйвер в развитии криптотемы в контексте легализации криптовалюты. Потому что когда такие большие биржи открывают свои офисы в странах, это говорит о том, что начинает развиваться законодательное направление, появляются специалисты, которые помогают развивать законодательство “, - сказал Михаил Федоров.

Напомним, нардепы предлагают легализировать блокчейн и криптовалюты в Украине.

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