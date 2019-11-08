В Украине зарегистрируют новых 16 таможен

После регистрации будут укомплектовывать штат.

К началу следующей недели в Украине будут зарегистрированы все 16 таможен новой Государственной таможенной службы. Об этом на брифинге сказал председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, сообщает Укринформ.

“Мы надеемся, что к началу следующей недели будут зарегистрированы все 16 таможен новой Государственной таможенной службы, а также лаборатория и кинологическая служба“, - сказал Нефедов.

Чиновник рассказал, что после регистрации будут составляться сметы, комплектоваться штаты и т. д.

“После этого Кабмин возложит на Гостаможслужбу соответствующие полномочия, то есть ГФС прекратит работать, а ГТС начнет работать и администрировать платежи с юридической точки зрения“, - отметил Нефедов.

Напомним, на Буковине зарегистрировали первую региональную таможню.

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