В Украине зарегистрируют новых 16 таможен
К началу следующей недели в Украине будут зарегистрированы все 16 таможен новой Государственной таможенной службы. Об этом на брифинге сказал председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, сообщает Укринформ.
“Мы надеемся, что к началу следующей недели будут зарегистрированы все 16 таможен новой Государственной таможенной службы, а также лаборатория и кинологическая служба“, - сказал Нефедов.
Чиновник рассказал, что после регистрации будут составляться сметы, комплектоваться штаты и т. д.
“После этого Кабмин возложит на Гостаможслужбу соответствующие полномочия, то есть ГФС прекратит работать, а ГТС начнет работать и администрировать платежи с юридической точки зрения“, - отметил Нефедов.
Напомним, на Буковине зарегистрировали первую региональную таможню.
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