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В Украине зарегистрируют новых 16 таможен

Комментариев: 1
После регистрации будут укомплектовывать штат.
Максим Нефедов
Максим Нефедов
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К началу следующей недели в Украине будут зарегистрированы все 16 таможен новой Государственной таможенной службы. Об этом на брифинге сказал председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, сообщает Укринформ.

“Мы надеемся, что к началу следующей недели будут зарегистрированы все 16 таможен новой Государственной таможенной службы, а также лаборатория и кинологическая служба“, - сказал Нефедов.

Чиновник рассказал, что после регистрации будут составляться сметы, комплектоваться штаты и т. д.

“После этого Кабмин возложит на Гостаможслужбу соответствующие полномочия, то есть ГФС прекратит работать, а ГТС начнет работать и администрировать платежи с юридической точки зрения“, - отметил Нефедов.

Напомним, на Буковине зарегистрировали первую региональную таможню.

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Теги: Нефедов, таможня, таможенная служба
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  08.11.2019, 14:30
Оценка:  0
гость
Я так понимаю это будут РЕГИОНАЛЬНЫЕ таможни в западной части Украины?Похоже на то, что запад объявит себя незалэжным...
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