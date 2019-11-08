Цены на электроэнергию могут вырасти на 90% - Герус

Цены могут поднять уже с 1 января.

Уже с 1 января цены на электроэнергию в Украине могут вырасти на 90%. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

“Если это ради улучшения сетей, улучшения качества услуг для потребителей, то это можно обсуждать. Если для улучшения гибкости и надежности энергосистемы, для синхронизации с Европой, то можно обсуждать (но не среди зимы). А если это для того, чтобы обеспечить кому-то сверхприбыль от монополизма, то я против”, – сказал Герус.

Герус сообщил, что ДТЭК предлагает с 1 января 2020 года увеличить тарифы:

на первые 100 кВт-ч/месяц – на 86,7% до 1,68 гривны/кВт-час (это позволит получать дополнительно 12,5 млрд гривен на год);

для группы потребителей, потребляющих более 500 кВт-ч/месяц, предлагается поднять тариф на 71,4%, или на 1,2 гривны кВт-ч до 2,88 гривны/кВт-ч (это позволит получать дополнительно 2,3 млрд гривен в год);

с 2021 года по 2023 год повышать ежегодно на 25% тариф для населения, которое потребляет до 500 кВт-ч/месяц.

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, как будут проверять правомерность начисления субсидий



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