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Цены на электроэнергию могут вырасти на 90% - Герус

Комментариев: 9
Цены могут поднять уже с 1 января.
Андрей Герус
Андрей Герус
facebook.com

Уже с 1 января цены на электроэнергию в Украине могут вырасти на 90%. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

“Если это ради улучшения сетей, улучшения качества услуг для потребителей, то это можно обсуждать. Если для улучшения гибкости и надежности энергосистемы, для синхронизации с Европой, то можно обсуждать (но не среди зимы). А если это для того, чтобы обеспечить кому-то сверхприбыль от монополизма, то я против”, – сказал Герус.

Герус сообщил, что ДТЭК предлагает с 1 января 2020 года увеличить тарифы:

  • на первые 100 кВт-ч/месяц – на 86,7% до 1,68 гривны/кВт-час (это позволит получать дополнительно 12,5 млрд гривен на год);

  • для группы потребителей, потребляющих более 500 кВт-ч/месяц, предлагается поднять тариф на 71,4%, или на 1,2 гривны кВт-ч до 2,88 гривны/кВт-ч (это позволит получать дополнительно 2,3 млрд гривен в год);

  • с 2021 года по 2023 год повышать ежегодно на 25% тариф для населения, которое потребляет до 500 кВт-ч/месяц.

 

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, как будут проверять правомерность начисления субсидий

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Теги: коммунальные услуги, коммунальные платежи, тарифы на электроэнергию
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Комментариев (9)
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Жиди-Крадуть    08.11.2019, 15:28
Оценка:  0
Жиди-Крадуть
Значит для заводов ферросплавов Коломойского цены на электроэнергию снизили на 50%, а для Украинцев повышают на 90%? Сколько люди могут терпеть этотЖИДОВСКИЙ беспредел?
гость  (аноним)  08.11.2019, 15:28
Оценка:  +1
гость
На него ЛЯШКА мало!!!
Путин_xyйло    08.11.2019, 15:18
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Из-за импорта электроэнергии из расии уменьшили генерацию АЭС с ценой 90коп/кВт потому как импорт в интересах кАломойского - это святое для герПеса! А после оно мычит про повышения!..
WTF2wtf    08.11.2019, 15:12
Оценка:  +3
WTF2wtf
Таки образом ДТЭК пытается компенсировать потери от разрешенного этим самым Герусом импорта электроэнергии из россии???
И типа Герус не вдупляет, что проиходит и почему???
WTF2wtf    08.11.2019, 15:13
Оценка:  +3
WTF2wtf
Нагнул Ахметова в угоду Коломойскому, а расплачиваться будут за эту махинацию простые смертные?
Путин_xyйло    08.11.2019, 15:19
Оценка:  +1
Путин_xyйло
ФсЬо о народе думает...
sharry-sharry    08.11.2019, 15:09
Оценка:  0
sharry-sharry
Да,кстати я не порохобот и за Порошенка не голосовала.Пишу это для того,что бы зелупенцы поняли,что не все,кто против Зе порохоботы и это факт!
sharry-sharry    08.11.2019, 15:05
Оценка:  0
sharry-sharry
Я даже не удивлена,только неадекватные люди могли поверить в популизм партии "Слуга народа" и их обещаниям о зарплате учителям по 400$ и др.
Путин_xyйло    08.11.2019, 15:13
Оценка:  +2
Путин_xyйло
400$ - это типа много?
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