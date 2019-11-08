Зеленский назвал Украину алмазом и призвал иностранцев инвестировать в страну

Президент открыл Международный экономический форум в Киеве.

На открытии Международного экономического форума в Киеве 8 ноября президент Владимир Зеленский призвал иностранных партнеров инвестировать в Украину. Президент назвал Украину алмазом. Об этом сообщает Hromadske.

“Украина — это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом не только в сердце Европы, а во всем мире. Я, как президент, гарантирую, что лично готов защищать каждую вашу инвестицию, каждую вашу копейку, которую вы вкладываете в каждого нашего украинца“, — отметил Зеленский.

Президент вспомнил и об истории Украины, акцентировав, что украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, прообразы рентгена, крупнейший в мире самолет и присоединились к созданию PayPal и WhatsApp.

“Люди являются нашим самым большим капиталом. Это Made in Ukraine, которым мы гордимся и который дает нам конкурентное преимущество. Экономический рост в мире основном становится путем инноваций. Украинцы очень талантливые, трудолюбивые, смелые, амбициозные, креативные — это то, что нужно вашим инвестициям. Инвестируйте в украинцев, молодежь, малый и средний бизнес, стартапы“, — добавил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с крупнейшими производителями табачных изделий в Украине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram