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Зеленский назвал Украину алмазом и призвал иностранцев инвестировать в страну

Комментариев: 3
Президент открыл Международный экономический форум в Киеве.
Президент открыл Международный экономический форум в Киеве
Президент открыл Международный экономический форум в Киеве
facebook.com/president.gov.ua

На открытии Международного экономического форума в Киеве 8 ноября президент Владимир Зеленский призвал иностранных партнеров инвестировать в Украину. Президент назвал Украину алмазом. Об этом сообщает Hromadske.

“Украина — это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом не только в сердце Европы, а во всем мире. Я, как президент, гарантирую, что лично готов защищать каждую вашу инвестицию, каждую вашу копейку, которую вы вкладываете в каждого нашего украинца“, — отметил Зеленский.

Президент вспомнил и об истории Украины, акцентировав, что украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, прообразы рентгена, крупнейший в мире самолет и присоединились к созданию PayPal и WhatsApp.

“Люди являются нашим самым большим капиталом. Это Made in Ukraine, которым мы гордимся и который дает нам конкурентное преимущество. Экономический рост в мире основном становится путем инноваций. Украинцы очень талантливые, трудолюбивые, смелые, амбициозные, креативные — это то, что нужно вашим инвестициям. Инвестируйте в украинцев, молодежь, малый и средний бизнес, стартапы“, — добавил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с крупнейшими производителями табачных изделий в Украине.

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Теги: Зеленский, Международный экономический форум, инвестиции
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  08.11.2019, 16:35
Оценка:  +2
гость
(аноним) 08.11.2019, 16:11 - что за тупой бред от очередного нацика из России??
гость  (аноним)  08.11.2019, 16:11
Оценка:  -2
гость
Если твердить халва-халва, во рту от этого слаще не станет. Милиардер из Китая же ясно сказал: вна Украине ипливые бабы и жирный чернозем, но денег не дам - бо с моторсич кинули! До чего ж вы лохлы любите в колодец плевать!
Кайдаш    08.11.2019, 16:26
Оценка:  +2
Кайдаш
Шо тебе на ухо чёрт напел? Лучше о судьбе Владивостока задумайся - там осталось название на Хайшеньвэй официально поменять, а юани сами рубли вытеснят...
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