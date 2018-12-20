Зеленский на встрече с представителями табачных компаний: Нам важен рост инвестиций в экономику

Глава государства подчеркнул, что для Украины важен вопрос улучшения бизнес-климата и обеспечения прогнозируемости государственной политики и регулирования рынков.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с крупнейшими производителями табачных изделий в Украине president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с крупнейшими производителями табачных изделий в Украине. Во врем встречи президент заявил о важности роста инвестиций в экономику Украины.

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Участники обсудили ситуацию на рынке, в том числе информацию о возможном переносе главных офисов компаний и остановку работы некоторых табачных производителей.

“Для нас важен рост инвестиций в экономику Украины, поскольку это – увеличение количества рабочих мест и налоговых поступлений“, – заявил Глава государства.

Президент отметил, что табачные компании являются одними из крупнейших налогоплательщиков. По словам президента, налоговые поступления растут: за девять месяцев текущего года отчисления в бюджет увеличились на 7,5% – почти до 30,5 млрд грн.

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Глава государства подчеркнул, что для Украины важен вопрос улучшения бизнес-климата и обеспечения прогнозируемости государственной политики и регулирования рынков. Также, по его словам, в приоритете – борьба с монополиями и построение конкурентных рынков.

Также президент акцентировал, что необходимо решать проблему теневого рынка в сфере табачных изделий.

Напомним, Зеленский поручил поднять Украину в Doing Business



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