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Зеленский на встрече с представителями табачных компаний: Нам важен рост инвестиций в экономику

Комментариев: 2
Глава государства подчеркнул, что для Украины важен вопрос улучшения бизнес-климата и обеспечения прогнозируемости государственной политики и регулирования рынков.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с крупнейшими производителями табачных изделий в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с крупнейшими производителями табачных изделий в Украине
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с крупнейшими производителями табачных изделий в Украине. Во врем встречи президент заявил о важности роста инвестиций в экономику Украины.

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Участники обсудили ситуацию на рынке, в том числе информацию о возможном переносе главных офисов компаний и остановку работы некоторых табачных производителей.

“Для нас важен рост инвестиций в экономику Украины, поскольку это – увеличение количества рабочих мест и налоговых поступлений“, – заявил Глава государства.

Президент отметил, что табачные компании являются одними из крупнейших налогоплательщиков. По словам президента, налоговые поступления растут: за девять месяцев текущего года отчисления в бюджет увеличились на 7,5% – почти до 30,5 млрд грн.

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Глава государства подчеркнул, что для Украины важен вопрос улучшения бизнес-климата и обеспечения прогнозируемости государственной политики и регулирования рынков. Также, по его словам, в приоритете – борьба с монополиями и построение конкурентных рынков.

Также президент акцентировал, что необходимо решать проблему теневого рынка в сфере табачных изделий.

Напомним, Зеленский поручил поднять Украину в Doing Business

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Теги: табачные компании, Зеленский, инвестиции
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Комментариев (3)
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VVTF2wtf_uebok    08.11.2019, 13:52
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
Если бы Зелебоба, парился о здоровье нации, он бы накуй по закрывал бы это гуано, а не сученно рассказывал про налоги и бюджет. Это если ты президент, а не лох и хочешь по правильному))
гость  (аноним)  08.11.2019, 13:31
Оценка:  -1
гость
Так Зе-клован вроде некурящий, а кокс табачники не производят. Так что интересы разные, а бюджет оно такое - на личное настроение непосредственно не влияет
Пролисок    08.11.2019, 13:10
Оценка:  -1
Пролисок
До меня его логика не доходит)) Закрывать табачные компании ,платящие вовремя и много налогов???
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